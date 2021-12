Queda de árvore interdita BR-060, entre Anápolis e Goiânia, e provoca congestionamento

Atualizado às 10h05 com mais informações

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um comunicado, na manhã desta terça-feira (28) para informar que um trecho da BR-060 precisou ser totalmente interditado.

É que no km 131, nas proximidades do posto do órgão, na altura do Parque Ecológico, uma árvore de grande porte caiu e ficou atravessada pela pista.

Por conta do problema, a rodovia, no sentido Anápolis – Goiânia, foi totalmente fechada e equipes da PRF estiveram no local para fazer a remoção da árvore.

O congestionamento chegou em aproximadamente 2 quilômetros. Por isso, para aqueles que precisavam pegar a estrada, a recomendação inicial foi de buscar caminhos alternativos.

A paralisação do tráfego durou cerca de 15 minutos e, conforme a PRF, a pista já foi totalmente liberada.