Show de Zé Neto e Cristiano na virada do ano será substituído por Maiara e Maraisa

Um dos mais tradicionais de Goiás, o Réveillon Volta ao Mundo já definiu quem substituirá a dupla Zé Neto e Cristiano.

As escolhidas para realizar o show que celebra a chegada de 2022 são Maiara e Maraisa. A informação foi confirmada por Rodrigo Borges, produtor do evento ao O Popular.

A apresentação na virada do ano terá uma homenagem a Marília Mendonça, falecida em um acidente aéreo no dia 05 de novembro deste ano e com quem a dupla tocava o projeto “Patroas”.

Além do show da dupla, o réveillon conta com apresentações de John Amplificado, Junior Angelim e outros DJs.

Zé Neto não poderá subir ao palco por ter sido diagnosticado com monilíase oral, enfermidade em decorrência do tratamento para tratar fragmentos de vidro fosco no pulmão.

O evento ocorre no CEL da OAB, a partir das 20h. Os interessados podem ter mais informações pelo telefone (62) 98177-0779.