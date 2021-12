Unido com selinho em bar de Anápolis, casal fará viagem de Réveillon para celebrar o amor; veja vídeo

Um beijo pode abrir portas. Foi dessa forma, despretensiosa, que Adriene Paulino conheceu Luciano Borba, em um famoso bar de Anápolis, na última quinta-feira (23). Agora, o casal já tem uma viagem marcada para a virada do ano no Jalapão (TO).

Ao Portal 6, a advogada, de 27 anos, natural do município de Pedro Afonso (TO), contou como essa história aconteceu.

“Eu vim passar uma semana com uma amiga, para comemorar o Natal com a família dela, que mora por aqui [Anápolis]. Chegamos na quinta-feira (23), o dia que eu conheci ele”.

Naquele dia, as amigas decidiram ir para um bar, localizado no Bairro Jundiaí, onde estava acontecendo uma apresentação ao vivo de uma cantora sertaneja.

A artista se apresentava próximo à borda do palco, onde Luciano se encontrava sentado, na beira da estrutura. “Eu fui lá para gravar um storie junto com eles, bem despretensioso mesmo”, explica Adriene.

Durante a música, a intérprete decidiu unir os dois, fazendo o papel de cupido. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver ela perguntando para a advogada: “Será que rola um beijinho? Você está solteira?”

Eis então que os dois pombinhos trocam um selinho. A artista, muito feliz com a conquista, incentiva o casal a dar outro beijo. No vídeo, é possível ouvir diversas pessoas gritando empolgadas ao fundo.

“Depois disso, antes de ir embora, o Luciano pediu o número do meu telefone e a gente começou a conversar”, relembra a jovem.

Mesmo se conhecendo há pouco tempo, o casal decidiu que já era hora de marcar uma viagem juntos para o Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, para celebrar o Réveillon.

“Estou tendo uma experiência muito boa. Ele é bem tranquilo, estou gostando bastante”, complementa Adriene.

Embora ainda nos estágios iniciais do relacionamento, a advogada listou um pouco sobre o que sabe de seu par romântico.

Luciano Borba, 40 anos, é proprietário de uma loja de roupas e acessórios masculinos em Anápolis, e tem uma filha pré-adolescente, fruto do antigo casamento. “A gente já conversou no telefone, rapidinho, mas foi tranquilo”, comentou Adriene.

O casal parte ainda nesta semana para o Tocantins, com previsão de volta no dia 02 de janeiro.

“A gente não sabe ainda como vai ficar depois disso, levando em conta essa questão da distância. Mas enquanto isso, a gente vai conversando”, disse a advogada.

Veja a seguir momento do beijo que viralizou nas redes sociais.