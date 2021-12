Casa de luxo inaugurada por empresário de origem miserável está dando o que falar na internet

Uma casa luxuosa, pertencente ao empresário Anderson Franco, foi inaugurada em Ipatinga (MG) e está impressionando internautas com os mais de 6.500 metros quadrados.

Avaliada em R$ 100 milhões, a mansão recebeu diversas figuras públicas nacionais, na data de abertura.

Vindo de família bastante simples, Anderson contou à mídia local sobre a gratidão que sente pela cidade.

Segundo ele, foi muito bem recebido há décadas, quando ainda morava em um ‘barracão’.

“Vim de uma família extremamente humilde. Nasci na zona rural e em Ipatinga encontrei a acolhida para fazer a minha vida”, disse.

Conhecida como ‘maior casa de Minas Gerais’, a mansão conta com quatro andares, colunas romanas, heliponto, suítes gigantes com piscinas de vidro, teto inspirado na Capela Sistina e escadas principais semelhantes às do hall de um hotel nos Emirados Árabes.

Além da riqueza com este imóvel, o investidor, atualmente, possui 170 empresas de ramos variados, é acionista do Cartão de Todos, e gere ainda a contabilidade de empresas em todo o país.

Veja vídeo: