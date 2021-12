Piora o estado de saúde do cantor Maurílio, revela boletim médico

Pelo terceiro dia consecutivo, o estado de saúde do cantor sertanejo Maurílio preocupa a equipe médica.

O último boletim, publicado no início da tarde desta quarta-feira (29), revela que houve piora clínica nas últimas 12 horas, com disfunção hepática. Ele sofreu um choque séptico e continua em estado grave.

Foram necessárias mudanças no tratamento do artista, que vêm recebendo atendimento de profissionais de múltiplas especialidades – como nefrologista, hematologista, neurologista e infectologista.

De acordo com a médica cardiologista Ava Caroline Soares Martins, que assina o documento, o cantor de 28 anos apresentou complicações no fígado e está tomando medicamentos que atuam no sistema cardíaco.

Desde o último domingo (26), o artista vem apresentando complicações, como dificuldades para respirar, necessitando de aparelhos para ventilar ar nos pulmões. Além disso, o quadro dele exige hemodiálise contínua.

Maurílio foi internado no dia 15 de dezembro, após passar mal na gravação de um DVD em Goiânia. Exames detectaram um quadro de tromboembolia pulmonar e problemas renais. Desde a internação, o artista já sofreu três paradas cardíacas.