Registro emocionante mostra família ceiando em posto de gasolina para passar o Natal com o pai frentista

Uma imagem extremamente comovente viralizou no Instagram após um homem flagrar uma família jantando a ceia de Natal no local de trabalho do pai e esposo.

Segundo o fotógrafo, eram 23h20 da última sexta-feira (24) quando a mulher e os dois filhos pequenos se juntaram em uma mesa improvisada para comer com o patriarca nesta data tão esperada por tantos.

Ele é frentista de um posto de combustível na Argentina e não pôde se ausentar do trabalho durante a noite luminosa.

“Não pude deixar de tirar uma foto deles […]”, disse o responsável pelo clique.

“Um dos melhores registros que você vai ver nesta véspera de Natal. É disso que se trata essa festa, a família sempre junta”, comentou o homem.

O fotógrafo inusitado ainda revela sobre ter sido percebido pela família, pedir desculpas após postar as imagens e, minutos depois, notar que o post havia viralizado.

Veja: