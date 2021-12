6 igrejas de Anápolis para quem ainda não sabe onde passar o Réveillon

Uma grande parte da população anapolino é cristã e opta por passar o Réveillon comemorando o ano que passou e traçando metas para os meses seguintes nas igrejas locais.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista de templos que estão divulgando os famosos “cultos da virada” para aqueles que pretendem assistir as celebrações religiosas, mas ainda não decidiram para onde desejam ir.

1. Igreja Videira

Com prédio localizado no Centro de Anápolis, a famosa Igreja Videira já divulgou nas redes sociais que o culto de réveillon será iniciado às 21h30 do dia 31. A promessa é de um momento de muita alegria e união entre os participantes.

2. Church In Connection

Localizada na Avenida Brasil Sul, a Church In Connection contará com uma programação um pouco diferenciada. É que às 20h está marcado para ser apresentado na igreja um grande espetáculo, batizado como “A pobre alma de uma rica rainha”. Já o culto propriamente dito deverá ser iniciado às 22h.

3. Luz Para os Povos

A Luz Para os Povos está com uma programação completa para o culto da virada, que começará às 21h. Até às 00h, estão programados louvores, ministração da palavra, apresentação de teatro e até um momento de oração para os pedidos de 2022. A igreja fica no Bairro Jundiaí.

4. Vida Nova

Na igreja Vida Nova, o momento de celebração do revéillon também será dividido em duas partes. A partir das 20h, haverá um momento para um culto de gratidão. Apenas depois, a partir das 22h30, é que ocorrerá o culto da virada. O templo está localizado no bairro Maracanã.

5. Igreja Betesda

Instalada no bairro Cidade Jardim, a Igreja Betesda também deverá promover um grande culto para a virada de 2021 para 2022. Através das redes sociais, a instituição afirmou que o momento de confraternização começará às 21h e contará com momentos de louvor, oração, testemunho e ministração.

6. Igreja Shalom

A Igreja Shalom fica no bairro Jundiaí e o culto da virada terá início às 21h30. O objetivo da reunião, conforme divulgação pelas redes sociais, é passar os últimos momentos do ano agradecendo por tudo o que se passou em 2021.