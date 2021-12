Jovem entregador morre após ultrapassar sinal vermelho em Goiânia; veja vídeo

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), está investigando a morte de um motociclista, ocorrida no início da tarde desta quinta-feira (30), em Goiânia.

O jovem, de 25 anos, trabalhava com o transporte de alimentos por aplicativo e estava se deslocando pela avenida T2, no setor Sol Nascente, para realizar uma entrega.

Por volta das 12h25, o condutor da CG Fan avançou o sinal vermelho do cruzamento da T2 com a Rua C7 enquanto uma Fiat Fiorino realizava simultaneamente uma conversão no mesmo sentido.

Ao avistar o furgão, o vídeo mostra que o entregador tentou frear a moto, mas ela acabou deslizando no asfalto molhado e colidindo na lateral do veículo. Chovia forte no momento do acidente. e o Corpo de Bombeiros constatou a morte da vítima no local.

O condutor envolvido não sofreu lesões e permaneceu no local, realizando o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

Veja imagens do momento do acidente: