O cantor sertanejo Maurílio Ribeiro, 28, que fazia dupla com Luiza, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (30) no cemitério São João Batista, em Imperatriz (cerca de 630 km de São Luís), no Maranhão. A cantora Luiza estava abalada e foi amparada pela namorada, a ex-BBB Marcela Mc Gowan.

O velório do cantor ocorreu na Câmara de Vereadores da cidade e foi aberto ao público. Luiza e Marcela subiram no caminhão do Corpo dos Bombeiros que levou o corpo do cantor ao cemitério.

Maurílio morreu na tarde de quarta no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Ele estava internado desde o dia 20 na UTI de um hospital após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Antes disso, ele esteve internado cinco dias no Hospital Jardim América.

O músico vinha apresentando piora no quadro clínico desde a noite de terça (28). O último boletim, compartilhado pela assessoria de imprensa do músico, na manhã desta quarta, informou que ele seguia internado em estado grave, e tinha apresentado outra piora nas últimas 12 horas.

Em um comunicado divulgado pela assessoria do artista na tarde de quarta, assinado pelo doutor Wandervan Antônio Azevedo, o hospital comunica com “muito pesar” o falecimento do cantor às 16h30. No período da manhã, Luana Ramos, esposa do sertanejo compartilhou uma carta aberta para Deus e dizia ainda ter esperança.

A cantora Luiza compartilhou no Instagram o boletim médico do cantor e pediu orações. “Não vamos desistir, nem desanimar, continuem orando, Deus está no comando e quem sabe de tudo é ele! Não vamos desanimar”, escreveu Luiza.

Anônimos e famosos comentaram a publicação da cantora “que Deus está no comando” e que “tudo vai dar certo”. A cantora Gabi Martins escreveu: “Deus está cuidando”. O cantor de forró Luan Estilizado comentou que tudo vai dar certo. “Deus está na frente, vai dar tudo certo”.

Já a cantora Mariana, da dupla com Mateus, escreveu: “Mãezinha passa na frente!”

Maurílio sofreu três paradas cardíacas durante a gravação de um DVD, em Goiânia (GO), no dia 15 de dezembro. Ele esteve internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar “estabilidade clínica.

Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. “Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando”, escreveu na legenda.

Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória d’ Oeste, ambas no Mato Grosso.

No dia 25 de dezembro, foi publicado no perfil da dupla uma foto com mensagem de Natal e agradecimento pelas orações a Maurílio. “Muita saúde e luz no coração de todos e, mais uma vez, o nosso agradecimento por todas as orações, doações e energia positiva para com nosso Maurílio!”