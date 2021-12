Saiba o que abre e fecha em Anápolis na virada de 2021 para 2022

Mais um ano está chegando ao fim e, por causa do feriado prolongado de Réveillon, são vários os estabelecimentos e órgãos públicos que fecharão as portas ou trabalharão com escala especial.

Aqueles que precisam usar o transporte coletivo são os que mais precisam ficar atentos, já que as tabelas do dia 31 e 1º serão alteradas.

Shoppings também terão horários diferenciados de expediente, assim como os serviços ofertados pelo Vapt-Vupt e as lojas do Centro.

Já na saúde, principalmente com a alta de pacientes com sintomas de gripe e dengue, os atendimentos seguem normalmente em regime de escala.

Sexta-feira (31)

Bancos – Todos fechados conforme a Febraban. Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Em decorrência do ponto facultativo, todas as unidades fechadas

Vapt Vupt – Funcionamento das 08h às 13h

Disk Prefeitura 156 – Em decorrência do ponto facultativo, não funciona

Anashopping – Lojas abertas das 10h às 18h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 18h.

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 10h às 18h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 18h.

Comércio – Funciona até às 18h

Urban – Tabela horária de sábado

Sábado (1º)

Bancos – Todos fechados conforme a Febraban. Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Todas as unidades fechadas

Vapt Vupt – Não funciona

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Anashopping – Lojas fechadas. Praça de alimentação e lazer abre das 11h às 22h.

Brasil Park Shopping – Lojas fechadas. Praça de alimentação e lazer funciona das 11h às 22h.

Comércio – Fechado

Urban – Tabela horária de domingos e feriados