Ambulância do SAMU se envolve em grave acidente na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um grave acidente na tarde de quinta-feira, na BR-153, próximo ao município Professor Jamil, no Sul do estado, envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Seis pessoas estavam no veículo, sendo quatro da equipe de saúde, além de uma criança prematura e a avó.

Segundo a PRF, a ambulância saiu de Pontalina em direção à Goiânia. A equipe do SAMU estava transportando uma criança prematura e a avó quando o condutor perdeu o controle da direção logo após uma curva e saiu da pista, parando no canteiro central. Não chovia no momento do acidente

Quatro ocupantes, o condutor, duas técnicas de enfermagem e um enfermeiro tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para Goiânia por profissionais da concessionária Triunfo Concebra.

Como não foram divulgados os nomes, não foi possível apurar o estado de saúde deles. Já a médica, a avó e o recém-nascido tiveram ferimentos leves. O veículo ficou completamente destruído e macas foram arremessadas para fora.

A PRF constatou ainda que o sistema de airbag foi acionado, o que contribuiu para amenizar os ferimentos nos ocupantes da ambulância.