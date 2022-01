Motorista de aplicativo vive momentos de terror ao receber chamada de bandidos em Anápolis

A madrugada do dia 31, último dia do ano, foi de muito susto e desespero para um motorista de aplicativo em Anápolis.

Isso porque poucas horas antes, ao receber a chamada para uma viagem, ele acabou sendo surpreendido por dois bandidos.

O profissional, que é um jovem de 25 anos, buscou os “passageiros” no Parque Ipiranga e, durante o percurso, recebeu voz de assalto.

Após o anúncio, a dupla assumiu o controle do veículo e o condutor foi jogado para o banco de trás.

De acordo com a vítima, um deles estava com uma arma de fogo e recebia instruções de alguém pelo celular.

Levado a uma estrada de terra no bairro Monte Sinai, ele teve as mãos amarradas com um cadarço, foi obrigado a descer do carro e recebeu ordem para correr. Ao menos tempo, teria sido alvo de disparos de arma de fogo.

Além do carro, os bandidos levaram celular e carteira com cartões e documentos pessoais. Durante o trajeto a vítima ainda foi obrigada a realizar um pix de R$ 500.

O roubo já foi registrado na Central de Flagrantes e deverá ser investigado pela Polícia Civil.