Reclamar muito, estar sempre insatisfeito com tudo, não vibrar as conquistas dos amigos e pensar sempre no pior são algumas atitudes que comprovam que você pode estar sendo tóxico com as pessoas ao seu redor.

É preciso estar muito atento a esse tipo de comportamento egoísta pois, muitas vezes, acabamos perdendo pessoas importantes, simplesmente por ignorância.

Os primeiros alertas de que suas atitudes estão incomodando são dados pelos amigos e família ainda no início da situação. Fique atento!

6 sinais de que você está sendo tóxico com as pessoas ao seu redor e ainda não percebeu:

1. Pessoas importantes começaram a se afastar

Antes de tudo, quando gostamos muito de alguém, é bastante comum resistirmos até certo ponto, suportando coisas que nos incomodam.

Mas não dura para sempre. Ficar ao lado de alguém tóxico faz muito mal. Afinal, a negatividade da pessoa acaba nos contaminando.

Então, o primeiro passo, involuntariamente, que tomamos é nos afastar um pouco dessas relações.

Caso você perceba algumas pessoas se afastando de você, seguidamente, analise melhor o seu comportamento.

2. Seu grupo de amigos começou a sair sem você

Primeiramente, ninguém quer estar acompanhado de uma pessoa autoritária, negativa, pessimista e egoísta.

É natural acabar deixando essas pessoas para trás e participar de novos círculos sociais.

Caso o seu grupo tenha te isolado, tente enxergar melhor como esteve lidando com ele nos últimos tempos.

3. Todos reclamam do seu negativismo

Se forem frequentes os comentários sobre a energia negativa que você projeta, isso pode ser um grande problema.

Logo, pessoas tóxicas costumam desestimular todos que estão a sua volta.

Isso porque já carregam tantas insatisfações e amarguras próprias, que não conseguem prospectar outro sentimento — a não ser pessimismo.

Se você acha que está passando por uma situação semelhante, é fundamental procurar ajuda de um profissional especializado.

4. Reclamações frequentes sobre autoritarismo

Antes de mais nada, uma coisa é ter conhecimento e poder de fala. Do mesmo modo, outra é se autointitular emissor da verdade.

Vamos combinar? É muito desgastante ficar ao lado de uma pessoa que discorda de tudo, pregando suas próprias ideias e razões.

Nesse ínterim, mais cedo ou mais tarde todo o círculo de amigos se desgastará com essas atitudes.

Então, atenção com os comportamentos autoritários. Saiba escutar mais!

5. Queixas da sua falta de empatia

Pessoas tóxicas possuem, em geral, o hábito de falar mal de várias pessoas, com direito aos comentários maldosos.

Ademais, são apáticas e demonstram insensibilidade diante de conflitos e brigas, afinal, o tóxico sempre estará com a razão – na cabeça dele.

Assim, se você percebeu que já apresentou alguma atitude parecida com as citadas, trate de se policiar e, caso ache necessário, procure um psicólogo.

6. De repente, não há mais ninguém ao seu lado

De repente, não há mais ninguém para ser vítima dos comportamentos hostis e egoístas que você esteve apresentando.

É muito ruim a sensação de abandono. Não é este o desejo de ninguém.

Assim, caso você acredite estar passando por essa situação, isso é um excelente passo: reconhecimento dos erros.

Por fim, fale com um profissional e, claro, corra atrás do perdão de suas amizades e familiares.