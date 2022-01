Primeiramente, demonstrar sentimentos é a melhor maneira de se mostrar que ama e chega nova função no WhatsApp que quem está apaixonado não via a hora de usar.

Isso porque encontra-se disponível para todos os usuários o recurso que permite personalizar as conversas com papéis de parede especiais.

A funcionalidade já existia, mas era limitada ao mesmo fundo em todos os chats. Ou seja, não se conseguia customizar cada conversa com um wallpaper diferente.

Agora, os usuários podem deixar cada chat com um papel de parede diferente – que pode ser tanto algum nativo do próprio WhatsApp quanto uma foto do celular ou imagem baixada da internet.

Chega nova função no WhatsApp que quem está apaixonado não via a hora de usar

Em síntese, personalizar as conversas com papéis de parede especiais é um procedimento bastante fácil de se executar no aplicativo.

Quem está apaixonado não via a hora pois, além de distinguir visualmente diferentes conversas, terá neste recurso mais uma forma de demonstrar sentimentos.

Abaixo, confira o passo a passo:

1. Abra o WhatsApp e entre na tela de alguma conversa;

2. Depois, clique no ícone representado por “três pontos” e vá em “Papel de parede”;

3. Caso esteja com iPhone, entre nas “opções da conversa” e vá em “Papel de parede e som”;

4. Em seguida, escolha uma das categorias disponíveis e o papel de parede desejado para personalizar a conversa;

5. Com o preview aberto, na parte de baixo, toque em “Definir” e selecione a opção “Esta conversa”;

6. E pronto! Quando finalizar esta etapa, o papel de parede já aparecerá apenas na conversa definida.

Por fim, vale lembrar que o plano de fundo só será visível no seu celular. No entanto, a pessoa do outro lado também é livre para poder fazer quantas personalizações quiser.

