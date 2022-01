Vinícolas para conhecer em Goiás e desfrutar do ‘climinha europeu’ que estacionou no estado

As chuvas dos últimos dias têm levado os goianos a experimentar uma sensação que não é muito familiar sobretudo nesta época do ano.

Esta amostra grátis da Europa que estamos tendo acesso nos leva a tomar algumas atitudes, entre elas roupas mais aconchegantes e, para quem gosta, o consumo de vinhos.

Você sabia que Goiás possui algumas vinícolas mesmo estando localizado em pleno Cerrado brasileiro?

Separamos uma lista com algumas para conhecer e aproveitar essas maravilhas.

1. Vinícola Goiás

Fundada em 1998, a Vinícola Goiás está localizada em Itaberaí, há cerca de 100 quilômetros de Goiânia.

Além dos vinhos produzidos na propriedade, também é possível encontrar encontrar opções não alcóolicas, como suco de uva natural ou integral.

Para participar da degustação de vinhos e conhecer o local, é necessário realizar o agendamento diretamente pelas redes sociais da vinícola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinícola Goias (@vinicolagoias)

2. Pireneus Vinhos e Vinhedos

A Pireneus Vinhos e Vinhedos está situada em Cocalzinho de Goiás, há cerca de 150 quilômetros de Goiânia. Para quem deseja fazer um tour pela região, o destino está há uma hora de carro para quem está em Pirenópolis.

Mais informações sobre a vinícola podem ser encontradas no site oficial do empreendimento.

3. Fazenda e Vinícola Jabuticabal

Essa está praticamente ao lado de Goiânia, em Hidrolândia, município localizado há cerca de 30 km de distância da capital.

Como o nome sugere, o destaque do local são as jabuticabas. Anualmente, durante a temporada da fruta, a fazenda abre as portas para os visitantes degustarem sem moderação.

Além disso, no local é produzido o vinho de jabuticaba, uma opção para quem quer experimentar algo diferente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por vinicolajabuticabal (@vinicolajabuticabal)

4. Vinícola Serra das Galés

Fechando a nossa lista está a Vinícola Serra das Galés, em Paraúna, há cerca de 150 quilômetros de Goiânia.

Na vinícola são produzidas os tipos rosado, branco e tinto do vinho Cálice de Pedra, além de outras iguarias. O agendamento da visita pode ser realizado mediante contato prévio no site da vinícola.