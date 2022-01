Meu intérprete anapolino favorito

Na última semana provoquei os leitores do Portal 6 sobre quem seria seu cantor anapolino favorito. Citei de relance alguns que tenho acompanhado pelos bares e restaurantes da cidade.

Outros talentos não apareceram no texto mas explodiram nos comentários. Adriana Moreno e sua interpretação precisa, o carisma de Amós Marcondes, o talento pop de Gabriel Nandes, a musicalidade se Vinícius Garcez, a afinação de Rae Ferraz.

Anápolis é uma terra de múltiplos talentos. Será impossível citar todos os artistas e suas potencialidades. De tanto provocar fui provocado, sobre quem seria meu intérprete favorito. E respondi sem pestanejar, mas sem desfazer da panteon artístico que Anápolis possui. Meu intérprete favorito é Ismar Ferraz.

Mistura ritmos, instrumentos e sons a partituras nada engessadas. Ismar passeia entre o caipira, o trovador, o erudito e o pagão. Arranca modas de viola entre batidas e cancioneiros de outrora. É uma pena que nem sempre ele esteja nos palcos e que as novas gerações não possam prestigiar. Ismar Ferraz pertence a escola de Elomar, Alceu, Pádua e Geraldo Azevedo. É sem dúvida um retrato de Anápolis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

