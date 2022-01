Bruno e Marrone e outros artistas famosos farão mega show em Anápolis, mas com restrições contra a Covid-19

O próximo grande show de Anápolis já tem data e local para acontecer: será no dia 05 de fevereiro, no Centro de Convenções do município.

E os artistas principais serão nada mais nada menos que Bruno e Marrone, uma das maiores duplas sertanejas de todo o país.

Porém, eles não estarão sós. Isso porque a grade de programação também contará com apresentações de duas outras duplas: as garotas Thalia e Thaleia e os também sertanejos George Henrique e Rodrigo.

O DJ Pedro Volt é outro que teve a participação confirmada no evento.

O espetáculo está sendo organizado pela Nobel. Em entrevista ao Portal 6, o proprietário da empresa, Werlan Moura, destacou que a agenda seguirá todas as normas vigentes para prevenir o contágio da Covid-19.

A confirmação da vacinação com a segunda dose ou apresentação de exame PCR atestando negativo para Covid-19 em um período de até 48h antes do show são alguns dos principais requisitos.

A presença constante de álcool em gel e avisos de protocolo por todo o espaço também serão figurinhas carimbadas na organização do espetáculo, que poderá contar com até 4 mil pessoas.

A climatização especial do local, assim como a disponibilização de open bar, foram alguns dos benefícios divulgados pela Nobel.

As vendas já foram liberadas e os interessados podem adquirir os ingressos de forma online através do site baladapp.com.br.

Alguns pontos presenciais também foram espalhados pelo município, sendo eles a Visótica Anápolis, localizada na Rua Quinze de Dezembro, no Centro, e o Restaurante Vegas, alocado na Avenida São Francisco.