Conheça alguns alimentos que são aliados no combate à gripe

A gripe é uma infecção viral comum, mas que pode apresentar um perigo maior em idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa. Os sintomas incluem febre, dor muscular, tosse, congestão, coriza, dor de cabeça e fadiga.

Com a gripe, a automedicação aumentou e a busca de medicamentos para prevenir e amenizar os sintomas esta cada vez mais frequente. Contudo, não existe medicação capaz de evitar a gripe, e a automedicação pode ser perigosa e até agravar o estado de saúde.

Em casos de gripe é recomendado repouso, hidratação e o isolamento social. Apesar da perda de apetite, é preciso se alimentar bem, em geral, alguns nutrientes presentes nos alimentos são responsáveis por fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo em equilíbrio, e por isso a alimentação saudável é essencial para que o quadro viral seja mais ameno e permita que o corpo combata a infecção por conta própria.

As sopas são mais fáceis de ingerir e contribuem para o maior consumo de líquidos e de nutrientes. Sucos naturais também são aliados pois concentram grande quantidade de vitaminas e minerais, dê preferência para a laranja, kiwi, abacaxi, morango, limão e acerola. Os chás podem aliviar sintomas de congestão e atuar como anti-inflamatório natural, abacaxi, mel, cúrcuma e gengibre são alguns ingredientes a serem utilizados.

É importante ressaltar que além do repouso e dos cuidados na alimentação, o isolamento e práticas de higiene pessoal como lavar as mãos com água e sabão e utilizar álcool em gel 70% é essencial e evita com que outras pessoas sejam contaminadas.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

