Governo de Goiás anuncia mais de 22 mil vagas para CNH Social e divulga quem terá direito ao benefício

Programa voltado para à população de baixa renda que deseja obter, adicionar ou mudar categoria da habilitação gratuitamente, o CNH Social terá mais de 22 mil vagas neste ano.

O anúncio foi feito pelo Governo de Goiás. As inscrições serão abertas a partir do dia 10 de janeiro e os interessados deverão se cadastrar pelo site www.detran.go.gov.br.

O programa será dividido em duas etapas. Na primeira serão ofertadas mais de 11 mil vagas, o mesmo número de vagas disponibilizadas na segunda parte.

Para ter direito a concorrer a uma das vagas, os interessados devem preencher alguns pré-requisitos. Entre eles estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) há pelo menos seis meses, ter acima de 18 anos e saber ler e escrever.

Outro pré-requisito é se inscrever em apenas uma das três modalidades oferecidas. Elas estão divididas em estudantil, urbana e rural.

Na categoria estudantil, estão aptos a concorrer pessoas de 18 a 25 anos e que tenham cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública estadual de Goiás, além de estar com o CadÚnico ativo.

As modalidades urbana e rural são destinadas para moradores das áreas urbanas e rurais de Goiás que não tenham praticado infrações de trânsito de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente. Também é necessário estar com o CadÚnico ativo.

Do total de vagas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência – com exceção das referentes à mudança para categoria D que não tem reserva de vagas.