Polícia Federal abre vagas de estágio para Goiânia, Anápolis e Jataí

Está aberta a seleção de estagiários para trabalhar na Polícia Federal (PF) em Goiás. A oportunidade é para os municípios de Goiânia, Anápolis e Jataí.

Ao todo são 11 vagas com início imediato, sendo sete delas para a área do Direito e uma para Jornalismo, Educação Física, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), até o dia 27 de janeiro. Após preencher o cadastro, os candidatos devem enviar o histórico escolar e o RG e o CPF para o e-mail informado no edital.

Os interessados devem preencher alguns pré-requisitos, entre eles cursar a partir do terceiro período e não estar nos dois últimos semestres da graduação.

A duração do estágio é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. A bolsa é de R$ 1.125,69, além de vale transporte diário de R$ 10. O estagiário trabalhará 30 horas semanais.

Para mais informações, consulte o edital.