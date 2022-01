Gasolina tem queda significativa de preço nos postos goianos na primeira semana de 2022

O ano de 2022 começou com uma pontada de esperança para os motoristas goianos, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Isso porque, até então, o mês de janeiro já mostrou uma queda de R$ 0,12 em relação ao preço médio da gasolina dos postos de combustível analisados no fim de dezembro de 2021.

Durante o último ano, o produto esteve em constante crescente, sendo um dos principais tópicos de reclamação de grande parte dos condutores por todo o país.

De acordo com a ANP, entre os dias 02 de janeiro e 08 de janeiro, o preço médio do litro aferido no estado durante este primeiro mês do ano é de R$ 6,80. Para fins de comparação, o valor era de R$ 7,19 e R$ 6,92 nos meses de novembro e dezembro, respectivamente.

Já nas realidades mais específicas dos três principais municípios de Goiás, as cifras fogem um pouco do cenário geral. Por isso, o Portal 6 fez um levantamento e revela os preços mais em conta comercializado nas três principais cidades de Goiás.

A capital goiana superou um pouco essa expectativa – tendo os valores gerais do combustível fixados em R$ 6,811, durante o mesmo período de levantamento.

A unidade mais em conta, segundo a pesquisa que passou por 42 postos goianienses, foi a Santa Rosa Comércio de Derivados de Petróleo, localizada na Avenida Anhanguera, 2651, no Setor Leste Universitário. O preço, por cada litro de gasolina comum, ficou na casa dos R$ 6,59.

Aparecida de Goiânia, por sua vez, registrou um valor idêntico ao preço médio dos municípios goianos como um todo.

O posto mais barato foi o Justiniano e Justiniano Real Combustíveis, alocado na Avenida São Paulo, no bairro Vila Real. O preço encontrado foi de R$ 6,62.

Anápolis é a única cidade entre as três a apresentar uma cifra abaixo do valor médio do estado como um todo, registrando R$ 6,68.

Segundo o banco de dados da agência, dentre os postos analisados, a Rede Tiradentes Postos de Combustíveis Eireli – localizada na Avenida Jacinto, na Vila Santa Maria de Nazareth, apresentou o menor preço, de R$ 6,59.