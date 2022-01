Para animar as férias escolares, Parque Mutirama segue aberto até às 22 horas

O final das férias escolares se aproxima e a concorrência pelos espaços de lazer se intensificam. Mas, para quem ainda não foi, ou pretende dar mais uma passadinha no Parque Mutirama, a notícia é boa: até o próximo domingo (16), ele estará aberto até às 22 horas.

O funcionamento em horário estendido foi prorrogado pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) atendendo à população. “Recebemos pedidos nas redes sociais e na administração. As crianças e os pais poderão visitar o Mutirama também durante a noite”, diz o presidente da agência, Valdery Junior.

Em 23 dias de horário especial, a iniciativa foi implementada em 14 de dezembro último, o Mutirama recebeu quase 60 mil pessoas, com ênfase no período das festividades de Natal e Ano Novo.

Além dos brinquedos que tanto encantam as crianças, quem visitar o parque terá outra oportunidade: ver de perto a decoração de Natal, que também será mantida até o próximo dia 16.

E tem mais, a entrada segue gratuita como parte da campanha Bilheteria Solidária. O ingresso, para quem puder ajudar, será um quilo de alimento não perecível. Tudo que for arrecadado em janeiro será destinado ao nordeste goiano, que tem sofrido com fortes chuvas.

NA última quinta-feira (06), inclusive, o Mutirama enviou quatro toneladas de alimentos para a cidade de Cavalcante, na região da Chapada do Veadeiros, uma das mais atingidas e com maior número de vítimas no estado.