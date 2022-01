Vídeo: recém nascida abandonada é resgatada de construção

O município de Cristalina, localizado no Leste goiano, foi palco de um acontecimento lamentável na tarde deste domingo (09).

Isso porque uma recém-nascida, ainda com resquícios de placenta no corpo, foi abandonada no chão de um cômodo vazio em meio a um lote em construção.

Felizmente, uma moradora local escutou os choros da bebê e correu até o local para averiguar o que estava acontecendo.

O momento do encontro foi registrado em um vídeo, que mostra a criança completamente largada em meio à sujeira, poeira e tijolos.

Após o resgate, a senhora levou a bebê para a própria casa, onde a limpou e agasalhou até a chegada da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros.

As autoridades, então, levaram a recém-nascida para um hospital, onde foi deixada sob os devidos cuidados médicos.