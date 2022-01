Super tradicional em Anápolis, Exposição Agropecuária deverá retornar presencialmente em 2022

Após dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19, a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) deve retornar para mais uma edição em 2022.

Em entrevista ao Portal 6, o presidente do Sindicato Rural do município (SRA), José Caixeta, explicou que algumas reservas e planejamentos já estão sendo encaminhados, mas ainda com muita cautela, por conta da situação do vírus.

“Ainda estamos aguardando uma definição mais concreta da pandemia, né? Até para saber se teremos condições de realizar o evento no período que planejamos”, contou.

A expectativa, porém, é de que a situação se amenize e possibilite o retorno de uma da mais tradicionais solenidades do setor agropecuário goiano já no mês de abril.

Conforme explicado por José, a organização trabalha com a perspectiva de sediar a cerimônia entre os dias 28 de abril e 08 de maio.

“Já estamos mantendo contato com empresários, artistas e o pessoal do rodeio. O objetivo é proporcionar uma festa tecnológica e de qualidade”, afirmou o presidente do SRA.

Caso se concretize, a famosa “pecuária de Anápolis” deverá acontecer no mesmo local dos últimos anos: no Parque de Exposições, à beira da BR-153, na saída para Jaraguá.

A agenda completa com as programações e shows confirmados deve ser divulgada futuramente, após a finalização das negociações e confirmação de que haverá, de fato, condições sanitárias de realizar o evento.