GIH descobre motivo e quem matou garota de programa em Anápolis; veja vídeo

A terça-feira (11) já começou quente em Anápolis com a prisão de um jovem de 20 anos. Ele é acusado de ter assassinado, no último dia 13 de dezembro, uma garota de programa de 37 anos.

O crime aconteceu em uma boate do Setor Calixtolândia, região Sul de Anápolis, e teria sido motivado por um desejo de vingança. É que após atritos com um grupo de travestis e uma briga generalizada, o irmão do acusado – que o acompanhava junto com amigos – teria sido ferido o pescoço.

Já havia amanhecido quando, alcoolizado e enfurecido, o jovem foi em casa, buscou um revólver e retornou à boate. Ele invadiu o local e rendeu uma funcionária.

No desespero por encontrar um culpado, o acusado deu de cara com a vítima e, mesmo sem ter certeza de que ela teria ferido o irmão, efetuou o disparou que a atingiu no peito.

Toda a ação, desde o início da confusão, foi flagrada pelas câmeras de vigilância. Segundo apuração do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, a filmagem mostra com clareza que a vítima nada tinha a ver com a briga e o golpe que atingiu o irmão do acusado.

Jovem é preso em Anápolis nesta terça (11) depois de confessar ter matado garota de programa. No dia do crime, câmeras registraram uma briga generalizada. O irmão dele se machucou e, para se vingar, autor invadiu boate e matou a vítima, que nada tinha a ver com a discussão. pic.twitter.com/AuhgrjuPeX — Portal 6 (@portal6noticias) January 11, 2022

Interrogado, o jovem confessou a prática do crime. Ele foi preso encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça.