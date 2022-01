Todas as vagas de UTI para Covid-19 no HEANA estão ocupadas

A conta das festas de final de ano aos poucos está chegando para a população. Além das clínicas lotadas de pacientes com suspeita de Covid-19, a situação também é preocupante no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Todas as vagas de UTI para tratamento do vírus no HEANA estão ocupadas. Entretanto, de acordo com o hospital, a ocupação é dinâmica.

Ao Portal 6 a unidade de saúde afirmou que este é um dado que pode sofrer variação, visto que os pacientes podem evoluir e deixar os leitos, assim como a qualquer momento pode surgir a necessidade de um novo paciente.

De acordo com o painel de leitos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizado nesta terça-feira (11), além dos sete leitos ocupados, um dos leitos de enfermaria está com paciente, enquanto o outro não tem ninguém.

Desde o início da pandemia, Anápolis teve 57.517 casos confirmados, deste total 1.677 óbitos foram registrados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).