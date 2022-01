Seis mortos. Este foi o triste saldo de um acidente de trânsito ocorrido no final da noite dessa terça-feira (11), no Km 37 da BR-020, no Povoado do Bezerra, em Formosa, cidade goiana localizada no entorno do Distrito Federal.

O acidente envolveu um ônibus, que teve uma vítima fatal, e um carro de passeio GM Spin, onde estavam os outros cinco passageiros que não resistiram. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não divulgou a identidade ou qualquer outra informação sobre os envolvidos.

Sobre as circunstâncias, a assessoria de imprensa da PRF afirmou se tratar de uma colisão frontal. Adiantou ainda que a pista, que é simples e com tráfego nos dois sentidos, estava molhada na ocasião do acidente.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus estava apenas no início do trajeto. Ele teria saído de Brasília com destino a Teresina, capital do estado do Piauí. Não foi informado o número de passageiros que ele transportava.

O caso, assim como todos os acidentes que terminam com lesões graves ou óbitos, deverá ser investigado pela Polícia Civil local.