Pode contar aqui para a gente: uma boa limonada ou um mousse de limão cai bem demais, né? Aliás, esse fruto na salada ou no vinagrete dá outro gostinho melhor. Mas, já pensou em usar essa frutinha de outras formas? A verdade é que o limão é carregado de vantagens. Por isso, veja agora 6 coisas que dá para fazer com o limão (você vai surpreender!).

6 coisas que dá para fazer com o limão e você provavelmente não sabia

1. Arroz soltinho

Primeiramente, sabia que utilizar o limão ao preparar o seu arroz vai deixá-lo mais soltinho e branquinho? Para isto, quando a primeira água do cozimento do arroz estiver quase secando, adicione um pouco de água fria com gotas de limão. Assim, você vai ver a mágica acontecer e, claro, os grãos não ficarão com o gosto azedo.

2. Conservar melhor o açúcar mascavo

Em seguida, nossa próxima dica é usar o fruto para conservar mais o açúcar mascavo, ainda mais sabendo o alto valor deste produto. Basicamente, basta colocar uma casca de limão dentro do recipiente onde guarda o açúcar mascavo e mantenha-o fechado. Então, quando a casca secar, é só você fazer a substituição.

3. Evitar o escurecimento das frutas

A próxima utilidade do limão é na conservação de outras frutas. Isso porque há algumas, como o abacate, que escurecem depois de cortada. Assim, basta colocar a fruta cortada em uma vasilha com água e gotas de limão para evitar que ela escureça.

4. Retirar o sal em excesso do feijão

Essa dica vai te salvar! No geral, se seu feijão está muito salgado, basta pingar umas gotas de limão na panela e deixar ferver. Vai ficar uma delícia!

5. Espantar insetos

Enquanto isso, se sua cozinha enche de moscas e formigas, essa dica vai ser sua melhor amiga. Basicamente, deixe a casca do fruto com cravos nos locais onde as moscas e formigas mais aparecem e ajudará a espantá-las.

6. Clarear as roupas

Por fim, se aquela roupa que você ama estiver manchada, o fruto pode resolver! Logo, coloque rodelas de limão e água em uma panela e leve para ferver. E então, mergulhe a parte manchada em água fervente por 20 minutos: sua roupa ficará como nova.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!