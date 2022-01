Você vai concordar com a gente que um bom franguinho combina com tudo. Além disso, consegue (incrivelmente) deixar qualquer refeição mais levinha e até mais fit, não é mesmo? Foi pensando nisso, que hoje o Portal 6 selecionou vídeos no Youtube com coisas que dá para fazer com o peito de frango. Você vai se surpreender!

6 coisas que dá para fazer com o peito de frango e você provavelmente não sabia

1. Com vegetais

Primeiramente, começamos nossa checklist de receitas com uma versão mais saudável e nutritiva. Logo, aqui você terá uma refeição super saborosa, suculenta e muito boa para a saúde! Veja:

2. Com pesto, tomate seco e amêndoas

Vamos ser francos, esse tipo de carne combina muito com um bom e velho pesto, não é mesmo? Além disso, para completar, incluímos tomate seco e amêndoas. Assista ao vídeo e aprenda:

3. Recheado com coppa:

Em seguida, com poucos ingredientes, mas em uma receita um pouco mais demorada, vamos aprender a fazer um delicioso e requintado frango com coppa. Você vai se surpreender com o quanto fica bom, assista:

4. Recheado com mostarda e mel:

Essa receita vai para você que ama pratos agridoce! Ademais, use e abuse da sua criatividade para fazer o recheio da sua preferência — nossa sugestão é ricota com tomate seco. Porém, a melhor parte está no molho de mostarda e mel, uma delícia!

5. Caprese

Em seguida, com um pouco mais de ingredientes, você vai conseguir um delicioso frango caprese. Aliás, um delicioso frango associado a mussarela e tomates fica bom demais. Aprenda:

6. Mediterrâneo

Por fim, temos esse frango assado que leva tomates, berinjela, bacon, cebola, azeitonas, queijo parmesão e temperos. Assim, o preparo é bem simples e resulta em um prato colorido muito gostoso. Veja:

