O Portal 6 apurou que a mulher, que hoje tem 30 anos, procurou uma delegacia para formalizar junto à Polícia Civil todas as acusações que fez contra o pai, atualmente com 57 anos, e o diretor e sócio de um colégio particular de Anápolis, de 62 anos.

O caso agitou a internet nesta quinta-feira (13) após a vítima denunciar que foi estuprada dos 04 aos 13 anos pela dupla. De acordo com o relato, os abusos começaram logo após a separação dos pais quando ainda era criança.

Ela conta que as visitas ao genitor ocorriam a cada 15 dias, e ele esfregava as partes íntimas dele nas dela.

Ainda segundo a vítima, o tio também teria cometido abusos em algumas oportunidades. Os relatos apontam que ele tocava a genitália da vítima na presença do pai.

O último abuso cometido pelo familiar teria sido aos 13 anos de idade. Ela narrou que estava na piscina quando ocorreu a conjunção carnal.

Outro lado

O professor e tio da vítima recorreu às redes sociais para realizar a defesa. Ele negou as acusações e afirmou estar “afetado por essas falsas denúncias”.

Com um boletim de ocorrência em mãos, o homem disse ter ido à uma delegacia com advogados para cobrar providências.

Atuando na área da educação há mais de 40 anos, ele declarou que “sempre honrou todos os alunos” e os tratou com respeito.

“Me sinto ultrajado, ferido, talvez no momento mais difícil da minha vida”, lamentou.