Após homens serem feitos de refém em bar, Polícia Militar desarticula perigoso esquema criminoso em Anápolis

O 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM) de Anápolis realizou uma operação, nesta sexta-feira (14), que deu fim a um esquema criminoso de uma quadrilha especializada em roubo de carros na cidade.

O tenente Rocha, vinculado à Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e responsável pela ação policial, explicou ao Portal 6 que o grupo é responsável pela subtração de pelo menos cinco veículos no município.

“Na parte da manhã [do dia 14] nós localizamos uma camionete S-10 que foi roubada no dia anterior. Dentro do veículo, encontramos uma documentação que levava à casa de um dos suspeitos”, afirmou.

A partir daí, os agentes foram ao local, monitoraram a residência e o morador foi identificado com um dos suspeitos do crime. “Em entrevista, ele confessou a autoria e na delegacia foi reconhecido pela vítima”, pontuou o tenente Rocha.

O criminoso confesso ainda afirmou que a S-10 seria levada para uma outra casa, de um segundo suspeito. A polícia contou com a ajuda de um vizinho deste envolvido, para achá-lo no local onde trabalhava.

“Quando voltamos à casa [do segundo suspeito] encontramos um Ford Ecosport que também era roubado. O suspeito confessou que fazia os roubos para uma terceira pessoa”, disse o tenente.

Mais uma vez, a polícia se dirigiu à localidade, mas não conseguiu localizar o terceiro envolvido. Contudo, um Fiat Palio foi recuperado na residência.

O comandante da operação destacou que todas as movimentações policiais foram realizadas entre as 11h e 18h da própria sexta-feira (14).

Outros três autores da quadrilha foram identificados e a polícia aguarda um mandato de prisão para dar prosseguimento às investigações.

Assalto

Os roubos da camionete S-10 e o Ford Ecosport se deram na mesma ocorrência, na última quinta-feira (13).

Dois criminosos entraram em um bar – um deles armado com revólver -, onde três homens estavam, deram a voz de assalto e mandaram as vítimas deitarem no chão.

Os assaltantes levaram dois celulares e R$ 650 que dois dos reféns carregavam consigo. Uma destas vítimas era, inclusive, a proprietária da camionete.

O outro homem que foi rendido pelos bandidos era o proprietário do Ecosport. Após o roubo, os meliantes trancaram todos os reféns no banheiro e fugiram do local.