Esta é a frequência correta com que você deve limpar a pia da cozinha

Já parou para pensar que o lugar que você usa para higienizar utensílios e alimentos, também pode ser berço de muita sujeira e bactérias? Sim, é isso mesmo, estamos falando da pia! Foi pensando nisso que hoje vamos te falar a frequência e como você deve limpar a pia da cozinha. Vem!

Primeiramente, vamos deixar claro que não estamos falando de uma limpeza leve. Logo, nos referimos a uma limpeza pesada, que elimina as marcas e o mau cheiro do ralo. Além disso, essa limpeza é de extrema importância para eliminar as bactérias e germes que se desenvolvem naquele lugar úmido e cheio de resto de comida.

Qual a frequência para limpar a pia da cozinha?

Vamos ao que interessa: a pia da cozinha merece uma limpeza pesada ao menos uma vez por semana. Afinal, ela é o segundo ponto mais germinativo da sua cozinha, de acordo com estudos da NSF International – a empresa de certificação e inspeção de segurança e saúde pública americana.

Bom, mas é claro que não descartamos aquela limpeza básica na pia toda vez que você lavar a louça. Assim, nesta limpeza básica, vale usar desengordurante, detergente e uma água quente para eliminar todas as impurezas e germes. Aliás, vale usar também álcool ou um vinagre para desinfetar.

Enquanto isso, para a sua limpeza pesada, aconselhamos usar uma boa esponja, água quente e sabão em pó. Ademais, deve-se eliminar toda comida velha que estiver escondida na cuba e matar todos os microorganismos.

