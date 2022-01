Aluna de colégio militar morre aos 13 anos em Anápolis após passar mal em casa

A confirmação da morte de uma adolescente de apenas 13 anos pegou de surpresa uma família de Anápolis, na segunda-feira (17).

O Portal 6 apurou que a garota havia dado entrada no Ânima Centro Hospitalar, sentindo algumas dores, logo no início do dia. Durante à noite anterior, também teria tido febre.

Já na unidade, sob o acompanhamento das equipes médicas, ela foi examinada e os profissionais constataram que a paciente apresentava uma infecção generalizada.

Por causa do agravamento repentino do quadro clínico, a menor não resistiu e teve o óbito confirmado.

Ela, que era estudante do 8º ano do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Gabriel Issa, não tinha doenças graves.

Por protocolo, o caso foi registrado na Polícia Civil. Exames devem apontar o que provocou o falecimento prematuro da adolescente.