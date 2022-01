Preso homem que há 14 anos matou amigo com cabo de enxada em Anápolis

Um homem de 48 anos foi preso nesta segunda-feira (17) acusado de matar um amigo com golpes de cabo de enxada.

O caso seria ‘apenas’ mais um de extrema violência, não fosse por um detalhe: o tempo. O crime pelo qual o suposto autor deve responder foi cometido há mais de 14 anos.

A data era 28 de julho de 2007. O acusado estaria em casa com um amigo, no Bairro Laranjeiras, região Sudoeste de Anápolis. Após um desentendimento, ele simplesmente teria lançado mão do objeto e colocado fim à vida da vítima.

A Polícia Civil não revelou onde o suspeito estava escondido, mas acabou preso pelo Grupo de Capturas e Apoio Operacional (CAOP).

Ele já foi encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, onde permanecerá à disposição da Justiça.