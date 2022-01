Qual seu café preferido em Anápolis?

De um tempo para cá tem surgido muitas opções de lazer e entretenimento em Anápolis. Um dos espaços que tem caído no gosto da população são os cafés, sejam para encontrar amigos, tomar um lanche, começar um namoro ou realizar uma reunião informal de trabalho.

Esses “cafés” importantes pois geram emprego para cozinheiras, garçons, chefs e atendentes, fazem circular dinheiro e aquecem a economia, ou seja, potencializam o comercio local.

O Casa Maretto se destaca pela versatilidade de cardápio e oferta também almoço executivo numa parceria com o Almoço Caiçara. Maretto é uma homenagem ao Senhor José Marreto, conhecido na sociedade anapolina, resgatando objetos e mobílias que remetem o homenageado. No cardápio as empadas e as sodas refrescantes chamam a atenção.

O Marieta Café traz uma proposta ousada, servindo também drinks e comidinhas criativas, conta um uma área externa que conversa com o Parque Ipiranga e homenageia Marieta Jaime, famosa escritora anapolina falecida meses atrás. O destaque ali fica por conta do bolo gelado que é o melhor da cidade.

O Rosa Café é percussor no segmento, inovou e deu uma nova identidade aos cafés anapolinos. Conta uma vitrine com bolos do dia que é pura tentação e o café coado na hora incendeia todo o Jundiaí com aroma e paladar apurados.

O Jardim Secreto é o mais escondido deles, e nem por isso menos interessante. Com decoração mais lúdica e primaveril chama atenção para fotos criativas.

Muitos outros cafés tem surgido pela cidade, inclusive em outros bairros, estimulando o comércio local e apoiando a retomada econômica pós pandemia. Diga aí, qual o seu café preferido?

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

