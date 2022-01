Encontrado o motorista de caminhão que atropelou e matou ciclista em Anápolis

Um idoso de 65 anos é o responsável pelo atropelamento e morte do ciclista Paulo Pereira Rosa, registrado nesta quinta-feira (20), no cruzamento da Avenida Xavier de Almeida com a Rua Dr. Genserico, no Centro de Anápolis.

A Polícia Militar (PM) chegou ao motorista com a ajuda de testemunhas, que forneceram cor, modelo e placa do caminhão envolvido. Entre elas, um jovem de 22 anos, que trabalha em um lava jato e testemunhou quando a vítima, que era entregador de marmitas, foi atingida.

Já em patrulhamento, os policiais localizaram o veículo estacionado em uma rua da Vila Jaiara, região Norte da cidade, e chegaram ao proprietário. Questionado, admitiu que esteve ao volante no local e momento do acidente.

Entretanto, o idoso se mostrou surpreso com a informação de que teria atropelado e matado um homem no trânsito, já que não teria sentido impacto ou percebido problema durante o percurso.

Depois de ser comunicado pela PM, o envolvido ainda teria ido até o caminhão conferir se havia alguma marca, mas não teria encontrado nada.

Encaminhado à Central de Flagrantes, ele foi ouvido e liberado, já que o caso não apresentava indícios de imprudência.

A morte do ciclista agora será investigada pela Delegacia de Trânsito. Inicialmente, o caminhoneiro deverá responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).