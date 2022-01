Auxiliar de serviços gerais de Caldas Novas reencontra família após ficar 14 dias preso injustamente

Após ficar 14 dias preso injustamente em Caldas Novas, na região Sul de Goiás, o auxiliar de serviços gerais Edvaldo Andrade Santos, de 48 anos, reencontrou a família no último sábado (21).

O motivo da prisão foi um mandado de prisão expedido na cidade de Ruy Barbosa, na Bahia. Entretanto, Adoelton Lima, advogado da família, diz não saber como o nome do trabalhador foi atribuído ao delito.

“A investigação sempre traz um apelido que seria do irmão de Edvaldo, com quem ele não tem contato há 10 anos. Em algum momento, que não sabemos como, o nome do Edvaldo foi associado a esse apelido”.

Morando em Caldas Novas há 07 anos, o homem possui parentes nos estados da Bahia e de São Paulo, mas não mantém contato com os familiares há muito tempo.

Para provar a inocência, a defesa juntou documentos que provavam que Edvaldo estava trabalhando de maneira regular em um condomínio localizado no município. Registros dele em atividades religiosas no período também foram utilizadas.

Confira o vídeo que mostra o reencontro de Edvaldo com a família: