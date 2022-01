Liberada a vacinação de crianças de 05 a 11 anos contra a Covid-19 em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis anunciou um novo avanço no cronograma de vacinação infantil da cidade.

A partir desta segunda-feira (24), as crianças de 05 aninhos já poderão receber a dose do imunizante pediátrico da Pfizer.

A vacina será estendida até os menores com 11 anos. Vale ressaltar, porém, que um cadastro prévio no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar é necessário para receber a proteção.

Outra novidade é que um ponto diferente de aplicação também estará funcionando. Agora, além do Ginásio da UniEVANGÉLICA, os pais e responsáveis poderão levar os pequenos para receberem a injeção na unidade de saúde do Munir Calixto, bairro da região Sul do município.

Na última semana, o médico infectologista Marcelo Daher já havia explicado ao Portal 6 que a descentralização dos locais de aplicação era uma medida necessária para aumentar o engajamento e adesão no processo de imunização das crianças.

A segunda-feira (24) também marca o início da distribuição das doses nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis e Goialândia e no povoado de Branápolis, mas através de uma agenda personalizada que será divulgada diretamente aos moradores.

Em paralelo à vacinação infantil, as doses complementares seguem sendo distribuídas nas diferentes unidades de saúde da cidade.