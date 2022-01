Últimos dias para concurso na área da saúde com salários de até R$ 10,4 mil em Goiás

O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso), município do sudoeste do estado, está com processo seletivo em curso para contratação imediata de 18 profissionais.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (25) pelo site www.ipgse.org.br. Para participar, é necessário ter acima de 18 anos, além de formação e experiência para o cargo. Do total de vagas, 5% estão reservadas a pessoas com deficiência.

As vagas para início imediato são nas funções de assistente administrativo (01), enfermeiro (07) e técnico de enfermagem (10). Há ainda 139 oportunidades para cadastro reserva, em diversas áreas administrativas e de saúde.

Os salários oferecidos pelo Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás variam de acordo com os cargos, ficando entre R$ 1,4 mil e R$ 10,4 mil.

O processo seletivo terá três fases: análise curricular, prova e entrevista. O resultado de cada etapa também será divulgado no site.

Veja todos os cargos disponíveis:

Início imediato

Assistente administrativo II – 1 vaga; enfermeiro – 7 vagas; técnico em enfermagem – 10 vagas.

Cadastro reserva

Assistente administrativo I – 5 vagas; assistente administrativo II – 5 vagas; assistente administrativo III – 3 vagas; assistente social – 3 vagas; auxiliar de coleta – 5 vagas; auxiliar de farmácia – 5 vagas; auxiliar de manutenção – 3 vagas; biomédico – 5 vagas; enfermeiro – 20 vagas; engenheiro de segurança do trabalho – 3 vagas; farmacêutico – 4 vagas; fisioterapeuta – 5 vagas; fonoaudiólogo – 3 vagas; instrumentador cirúrgico – 5 vagas; jardineiro – 3 vagas; médico do trabalho – 3 vagas; motorista – 5 vagas; nutricionista – 3 vagas; pintor – 5; vagas; psicólogo hospitalar – 5 vagas; técnico em enfermagem – 30 vagas; técnico em gesso – 3 vagas; técnico em segurança do trabalho – 5 vagas e terapeuta ocupacional – 3 vagas.