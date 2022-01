Goiânia, Aparecida e Anápolis devem ter a semana mais quente do ano (até agora)

A previsão do tempo desta semana não traz perspectivas nada animadoras para quem não gosta do calor, pois Goiânia, Aparecida e Anápolis devem ter a semana mais quente do ano.

De acordo com o site Climatempo, a capital e a cidade da região Metropolitana devem registrar temperaturas de até 34ºC. Já em Anápolis, os termômetros podem marcar até 30ºC.

A fim de entender o porquê deste calorão, o Portal 6 conversou com João Maurício Souza, professor da disciplina de agrometeorologia do curso de Agronomia da UniEVANGÉLICA e que coordena a Estação Meteorológica da instituição de ensino.

De acordo com o especialista, o calor pode ser explicado pelo La Niña, fenômeno natural que provocou chuvas irregulares e mal distribuídas como as ocorridas nas duas primeiras semanas de janeiro.

“Depois desse grande volume de chuva, formou-se um sistema de alta pressão sobre o Nordeste, Sudeste e parte do Centro-Oeste e Sul. Esse fenômeno provocou um ‘bloqueio atmosférico’ que dificulta a entrada de frentes frias no país”, esclareceu.

Entretanto, quem aguarda pelas chuvas terá que esperar mais um pouco. Segundo o professor, os temporais só devem ser vistos em Goiás apenas a partir da próxima semana.

“A expectativa é que a partir da próxima semana com a chegada de uma frente fria vinda do Sul as temperaturas se tornem mais amenas trazendo chuva”.

Entretanto, o início do mês de fevereiro reserva muita água para Goiás.

“Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a previsão é de que chova algo em torno de 100 mm na primeira semana de fevereiro para região Centro-Oeste”, disse.