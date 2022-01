Gasolina aumenta mais uma vez em Goiás e litro a R$ 7 já é realidade; veja o preço por cidades

O preço médio da gasolina em Goiás passou a marca dos R$ 7 na última semana, entre os dias 16 e 22 de janeiro.

De acordo com o levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira (25), o custo médio pelo litro do combustível está em R$ 7,145.

O menor valor encontrado em Goiás foi em um posto de Anápolis, que comercializou o produto por R$ 6,49. Já o valor máximo foi em Jataí, custando R$ 7,49. No total, foram 185 postos pesquisados neste período.

Desde o início de 2022, o valor do produto só vem aumentando no estado. Na semana entre 02 e 08 de janeiro, a média era de R$ 6,809. Já na seguinte, entre 09 e 15 de janeiro, o preço subiu para R$ 6,923.

A tendência para fevereiro é que o preço do combustível volte a subir, visto que o congelamento da incidência do ICMS, que tem como função segurar a inflação nestes produtos, chega ao fim na próxima segunda-feira (31).

Veja valores da gasolina em Goiás:

Águas Lindas: preço médio de R$ 6,917, variando entre R$ 6,690 e R$ 6,999.

Anápolis: preço médio de R$ 6,758, variando entre R$ 6,490 e R$ 6,990.

Aparecida: preço médio de R$ 7,241, variando entre R$ 6,890 e R$ 7,470.

Caldas Novas: preço médio de R$ 7,287, variando entre R$ 7,270 e R$ 7,299.

Formosa: preço médio de R$ 7,269, variando entre R$ 6,998 e R$ 7,399.

Goiânia: preço médio de R$ 7,310, variando entre R$ 6,699 e R$ 7,479.

Itumbiara: preço médio de R$ 6,961, variando entre R$ 6,740 e R$ 7,290.

Jataí: preço médio de R$ 7,115, variando entre R$ 7,060 e R$ 7,490.

Luziânia: preço médio de R$ 6,714, variando entre R$ 6,669 e R$ 6,759.

Mineiros: preço médio de R$ 6,987, variando entre R$ 6,970 e R$ 7,000.

Morrinhos: preço médio de R$ 6,966, variando entre R$ 6,930 e R$ 7,199.

Rio Verde: preço médio de R$ 7,017, variando entre R$ 6,950 e R$ 7,190.

Trindade: preço médio de R$ 7,368, variando entre R$ 7,340 e R$ 7,380.

Valparaíso: preço médio de R$ 6,999, variando entre R$ 6,997 e R$ 6,999.