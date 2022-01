Governo de Goiás publica edital de concurso público com 329 vagas imediatas

O Governo de Goiás lançou nesta terça-feira (25), o edital para a realização de concurso público para o cargo de Analista de Gestão Governamental.

São ofertadas 329 vagas, sendo 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

As oportunidades são para as áreas de: agrimensura, arquitetura, engenharia, gestão e desenvolvimento de pessoas, licitações e contratos, tecnologia da informação, apoio jurídico, contabilidade e orçamento e finanças.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o salário bruto inicial é de R$ 4.838,66. Os selecionados irão ocupar vagas nas unidades centrais das Secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Economia, e unidades setoriais dos órgãos e entidades estaduais.

As inscrições terão início no dia 10 de fevereiro, às 09h, e seguem até as 12h do dia 14 de março, exclusivamente por meio do site do Instituto AOCP, realizador do certame. A taxa para se inscrever é de R$ 100.

Para mais informações a respeito do concurso público, acesse a íntegra do edital.