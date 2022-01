Caiado, Marconi e Mendanha lideram disputa pelo Governo de Goiás, aponta Serpes/Acieg

Ronaldo Caiado (DEM) lidera com folgas a corrida paras as eleições de outubro próximo. O governador de Goiás tem 37,1% das intenções de voto e estaria bem próximo de ser reconduzido ao comando do estado.

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido) aparecem na sequência com 14,1% e 13%, respectivamente, um empate técnico.

Dez por cento dos eleitores manifestaram o desejo de anular o voto. Outros 21,5% ainda não teriam decidido entre os pré-candidatos ao governo, número considerado ainda muito alto.

Entre os outros nomes já apresentados como virtuais candidatos, o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL) aparece com 2,6% das intenções de voto.

Mais atrás estão o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot (Patriota), com 1,4%, e o petista Wolmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás, com 0,4%.

Esta foi a primeira pesquisa de 2022 registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro turno do pleito acontece em 2 de outubro e a campanha em 16 de agosto.

A efetivação dos candidatos que participam das eleições acontece durante as convenções partidárias, agendadas para o período de 20 de julho a 5 de agosto.