Empresário Juliano Santos assume a presidência do Sinduscon Anápolis

Comando da entidade mudou de mãos após Luiz Antônio Rosa assumir a presidência da Codego

Natália Sezil - 20 de abril de 2026

Empresário Juliano Pereira dos Santos, que assume a presidência do Sinduscon Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon Anápolis) passa a contar com uma nova gestão. Assume a presidência o empresário Juliano Pereira dos Santos.

Vice-presidente da entidade desde 2024, o profissional ocupa o cargo diante da transferência do arquiteto Luiz Antônio Rosa, empossado à frente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) na última segunda-feira (13).

Juliano é diretor de Incorporação e Produto da Emisa Incorporadora e acumula 26 anos de experiência no mercado imobiliário.

É bacharel em Engenharia Civil pela PUC-GO, possui curso técnico em Ciências Imobiliárias, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em Incorporação Imobiliária.

Ele é acompanhado nesta nova etapa pelo vice-presidente Henver Resende, que atuava, até então, como diretor e presidente da Comissão de Materiais do Sinduscon.

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