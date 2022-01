Covid-19: cenário é preocupante entre as crianças goianas e pediatra faz alerta aos pais

Das 158 mil doses reservadas para aplicação no público infantil contra a Covid-19, até o início da tarde desta quinta-feira (26), somente 15.723 foram aplicadas em Goiás, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A baixa adesão, de apenas 9,9%, somada as duas mortes recentes de crianças para o vírus no estado – uma de 02 anos, natural de Morrinhos, e outra de 05 anos em Santa Helena de Goiás – gera um sinal de alerta entre os profissionais de saúde.

Ao Portal 6, a pediatra Gina Tronconi acredita que duas das principais questões que travam a imunização dos pequenos é a preocupação de pais com possíveis efeitos adversos e a recusa em levar as crianças para a vacinação, por não acreditar na efetividade da mesma.

“Mas se você ler a bula de qualquer medicamento, vai ver uma série de contraindicações, efeitos colaterais. Na vacinação é a mesma coisa, e esses efeitos adversos são muito, muito raros”.

Gina Tronconi argumentou que, se fosse feita uma campanha pública eficiente por parte do governo federal e um combate à desinformação a respeito do imunizante contra a Covid-19, o quadro estaria diferente do atual.

“As pesquisas científicas mostram que a vacina é eficaz, protege as crianças. Com elas imunizadas, por consequência, os adultos também são protegidos. Só assim teremos um controle da doença.”

“Os pais tem que entender que podem perder o filho por causa da Covid-19. Você prefere que o filho tenha algumas reações mínimas ou enterrar a criança?”, complementou.

Leitos

Vale ressaltar que, atualmente, todos os 30 leitos de enfermarias pediátricas disponibilizados para o tratamento de pacientes com Covid-19 estão ocupados.

Em relação às UTI’s destinadas ao público infantil que combate o novo coronavírus, 81% das vagas não estão disponíveis. No total, são 21 leitos em Goiás para esta finalidade.