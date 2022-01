Jovem de Anápolis coloca fogo em casa para matar a ex: “quero ver você agonizando”

Para uma mulher de 30 anos, o medo e o terror não acabaram com a separação. Ela ainda convive com ameaças de morte do ex-companheiro, de 24 anos.

A situação é tão aterrorizante, que o rapaz tentou incendiar a casa onde ela vive com os pais, no Jardim Primavera I Etapa, bairro da região Leste de Anápolis, colocando fogo em uma rede de dormir que ficava na garagem.

Denunciado mais uma vez, ele acabou preso pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (26), em um ponto de ônibus do Conjunto Filostro Machado, pouco depois de cometer o crime.

O histórico de ameaças vem de longe. Pelo WhatsApp o acusado deixava clara a intenção de machucar a vítima, com frases como “quero ver você agonizando”.

O medo, inclusive, já havia levado a mulher a conseguir uma medida protetiva, ignorada pelo agressor, que também incluía os pais dela como alvos de suas ações.

Encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), o acusado foi ouvido e chegou a tentar negar a autoria dos crimes. Entretanto, deve responder por violação de domicílio e ameaça.