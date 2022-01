Após ser mordida, influencer anapolina fica com dó de ver o marido preso e se recusa a registrar queixa

A madrugada desta sexta-feira (28) foi mais trabalhosa para policiais do 28° BPM de Anápolis.

Isso porque um casal de influencer’s do bairro Bandeiras, localizado na ‘Grande Jaiara’, se desentendeu e acabou se agredindo mutuamente.

Conhecidos por administrarem páginas de notícias policiais e políticas de esquerda, eles brigaram em casa após beberem juntos algumas latinhas de cerveja.

Após uma discussão, a jovem de 26 anos teria se trancado no quarto. O rapaz de 32 anos, no entanto, arrombou a porta e mordeu a companheira no braço.

Indignada, a jovem ligou para o 190 e contou que estava com medo. Uma viatura foi enviada para a residência e levou ambos à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, ao saber que o marido ficaria preso, a influencer se recusou a fazer o exame de corpo de delito e desistiu de registrar a queixa.

O motivo? Não queria ver o pai da filha do casal, que tem 1 ano e seis meses, atrás das grades.

Ainda assim, ela foi orientada pelos agentes que poderia formalizar o procedimento na Delegacia da Mulher em até seis meses.