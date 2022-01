Cidades turísticas de Goiás cancelam carnaval e aumentam restrições contra Ômicron

Preocupadas com a disseminação da variante ômicron de Covid-19, as prefeituras de dois pontos turísticos de Goiás anunciaram o cancelamento do Carnaval em 2022 e o aumento de restrições contra a doença.

A primeira delas é a cidade de Goiás. Na última quinta-feira (27), a gestão pública optou por cancelar as festividades e outros eventos, públicos ou privados, que possam gerar aglomerações no município.

Além disso, o novo decreto renovou as restrições impostas no dia 12 de janeiro, determinando medidas como um toque de recolher entre as 00h e 06h. Assim, a população local terá restrições de circulação até o dia 09 de fevereiro.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o prefeito Aderson Gouveia (PT) afirmou que a decisão foi tomada “levando em consideração que ainda há um alto número de contágio do coronavírus no município de Goiás e que os leitos da UTI do Hospital São Pedro estão todos ocupados”.

O outro ponto turístico é São Simão, localizado no Sul Goiano. Nesta sexta-feira (28), a gestão pública decidiu cancelar as festividades pelo terceiro ano seguido, visando conter a contaminação no município, que enfrenta um aumento súbito no número de casos.

Segundo os dados locais, foram mais de 800 casos de Covid-19 registrados apenas no dia do cancelamento.

De acordo com o decreto sancionado, festas e eventos carnavalescos em ambientes privados também estarão proibidos.

Bares e restaurantes ainda poderão funcionar, desde que não não realizem aglomerações com shows ou apresentações que remetam ao Carnaval e continuem com as medidas restritivas para combate à pandemia.