Gabriel Agra lança a cantora Alexia Reis, nova aposta na música sertaneja

Após construir carreira como compositor de sucesso, Gabriel Agra está lançando a cantora Alexia Reis, de 19 anos. A artista é a nova aposta feminina na música sertaneja.

Autor de hits como “10%”, de Maiara e Maraísa, “Alô Ambev”, de Zé Neto e Cristiano, “S de Saudade” de Luiza e Maurilio, dentre outras, o anapolino estreia na carreira de empresário.

Natural de São Paulo, Alexia Reis se mudou ainda criança para Ipatinga (MG), onde descobriu logo cedo a vocação para música.

Assim como diversos artistas, ela começou a cantar na igreja. Posteriormente, passou a gravar vídeos para a internet fazendo covers dos cantores que admirava.

A primeira música de trabalho foi lançada nesta sexta-feira (28). Chamada “Baby Me Esquece”, ela já possui mais de 60 mil visualizações no YouTube.

De acordo com Gabriel Agra, Alexia tem capacidade de conquistar o Brasil com o trabalho nos palcos. “Certamente vai surpreender o Brasil com sua voz”, aposta o compositor anapolino.

Confira o lançamento da cantora: