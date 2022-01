Perseguição policial contra aviãozinho termina em acidente e prejuízo para condomínio

Uma perseguição policial digna de cinema aconteceu na noite da última quinta-feira (27) em Goiânia, com direito a carros atingidos, pedestres em perigo e um acidente na entrada de um condomínio fechado.

Tudo começou quando uma equipe tática da Policia Militar fazia um patrulhamento pela Avenida Derupe, na Vila Canaã, setor a poucos minutos da região Central da capital.

Conforme apurou o Portal 6, eles avistaram o condutor de um veículo Fiat Uno agindo de forma suspeita, demonstrando sinais de nervosismo ao perceber a viatura. Os policiais deram sinal para que ele encostasse, mas o motorista acelerou bruscamente.

A partir daí, as ruas de Goiânia viraram palco para a perseguição do automóvel. O condutor fez várias manobras em alta velocidade, furando sinais vermelhos quase atropelando pedestres e batendo em outros veículos.

Para tentar conter as ações do fugitivo, um dos agentes chegou a efetuar três disparos na direção dos pneus do veículo em fuga.

Após alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle do Fiat Uno e colidiu no portão de entrada de um condomínio no setor Cidade Jardim, bairro vizinho à Vila Canaã. Após o acidente, o fugitivo foi imobilizado e identificado.

Segundo a Polícia Civil (PC), se tratava de um jovem de 21 anos, com antecedentes criminais por receptação, roubo e adulteração da identificação de veículo. Ele inclusive estava em situação de liberdade provisória.

Com ele, foram encontrados 10 porções de drogas análogas à maconha, R$ 95 em dinheiro e um celular. Questionado pelos policiais sobre a origem dos entorpecentes, o fugitivo disse que trabalhava com “Uber da Droga” para uma traficante maior, de 29 anos.

O jovem também apontou que a “sócia” dele morava naquele condomínio e apontou o endereço da mesma. Ao adentrar o apartamento, a polícia encontrou mais quantias de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

Os investigadores levantaram a hipótese que a jovem traficante possa ter fugido do local ao perceber a presença dos agentes policiais.

O rapaz foi detido e levado para a Central de Flagrantes. O veículo acidentado também foi apreendido, junto com as porções do entorpecente.